В МВФ оценили действия США после банкротства банка Кремниевой долины МВФ: власти США принимают надлежащие меры по ситуации вокруг банкротства SVB

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Международный валютный фонд следит за последствиями для мировой финансовой стабильности от банкротства одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank (SVB). Об этом говорится в заявлении пресс-службы фонда. Там также заявили об уверенности в действиях США после произошедшего.

Мы внимательно следим за развитием событий и потенциальными последствиями для финансовой стабильности и полностью уверены, что политики в США предпринимают надлежащие шаги для урегулирования ситуации, — говорится в сообщении.

По мнению экспертов портала Axios, администрация США имеет три основных способа избежать банковского кризиса в стране. Таковой гипотетически может случиться в понедельник, 13 марта, по причине банкротства SVB. Все эти способы связаны с необходимостью заверить вкладчиков, что их деньги находятся в безопасности и доступны для владельцев.

Наилучшим сценарием назвали покупку обанкротившегося банка. Также Федеральная комиссия по страхованию вкладов (FDIC) и Федеральная резервная система (ФРС) США могут оказать поддержку всем вкладчикам или большинству из них. Если же отказаться от идеи покупки банка, то государство может выделить федеральную помощь людям, чьи вклады не были застрахованы.

О банкротстве SVB стало известно 11 марта. Associated Press назвало это крупнейшим банкротством в истории США после закрытия банка Washington Mutual в 2008 году. Положение банка объяснили связями SVB с технологическими компаниями, не пережившими падения после пика в период пандемии. Свою роль сыграла и политика ФРС США по борьбе с инфляций, а также повышение процентных ставок.

Банк Кремниевой долины входил в топ-16 крупнейших финорганизаций США и специализировался на работе со стартапами.