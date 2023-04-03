В Монтане сошли с рельсов 25 вагонов с пивом NBC: в американском штате Монтана сошли с рельсов 25 вагонов с грузом пива

Фото: San Bernardino County Fire / Twitter

В американском штате Монтана 25 вагонов с грузом пива сошли с рельсов, сообщает местный филиал телесети NBC. В результате инцидента никто не пострадал, и власти не видят угрозы для окружающей среды.

Губернатор Монтаны Грег Джианфорте сообщил, что он осведомлен о происшествии и готов мобилизовать ресурсы штата для решения ситуации.

В США, по данным СМИ, ежегодно сходит с рельсов в среднем более тысячи поездов за последнее десятилетие. Внимание к таким инцидентам усилилось после резонансной аварии в штате Огайо в феврале, когда сгорели и взорвались несколько десятков вагонов с химическими веществами.

В феврале грузовой поезд, перевозивший 50 контейнеров с опасными веществами, сошел с рельсов в американском штате Огайо. Происшествие получило название «Чернобыль в Огайо». В атмосфере оказались опасные вещества, а для ликвидации еще большей опасности взрывов спасатели вскрыли емкости с химикатами, чтобы провести их контролируемый поджог. После аварии влаcти провели эвакуацию местных жителей, однако спустя несколько дней им разрешили вернуться домой. Министерство окружающей среды штата тогда заявило, что уровень загрязнения не превышает допустимых норм.