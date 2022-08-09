В миссии США в ООН ответили на вопрос о визе Лаврову на Генассамблею В постпредстве США при ООН ответили на вопрос о визе Лаврову на Генассамблею

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Представитель постпредства США ответил на вопрос о визе министру иностранных дел России Сергею Лаврову для участия в работе Генассамблеи ООН. Он заявил, что Вашингтон должен содействовать приезду иностранных делегатов в штаб-квартиру ООН, при этом к своим обязательствам в США относятся серьезно, добавил он в беседе с РИА Новости.

Мы серьезно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН, — рассказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что по законам США «визовые вопросы являются конфиденциальными».

В отношении Лаврова США в конце февраля 2022 года ввели санкции, которые, в том числе, подразумевают запрет на въезд в страну.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 8 августа поручил Сергею Лаврову возглавить делегацию РФ на 77-й сессии Генассамблеи ООН, которая откроется в сентябре. В составе группы также представители МИД РФ, Совета Федерации, Госдумы, постпредства при ООН.