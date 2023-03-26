Байден объявил чрезвычайную ситуацию в штате Миссисипи

Фото: AP/TASS

Штат Миссисипи, домовладелец пытается устранить ущерб от торнадо

Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Миссисипи из-за обрушившихся на штат торнадо и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь, подписав соответствующий документ, говорится на сайте Белого дома. В рамках распоряжения американского президента предполагается помощь руководству Миссисипи со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Помощь может включать гранты на временное жилье и ремонт дома, недорогие кредиты для покрытия незастрахованных потерь имущества и другие программы, помогающие отдельным лицам и владельцам предприятий оправиться от последствий стихийного бедствия, — следует из публикации.

В начале марта агентство AP сообщило, что мощный шторм, пришедший с юга на северо-восток США, унес жизни как минимум пяти человек в нескольких штатах страны. В Техасе, Луизиане, Алабаме, Кентукки и других штатах сильные ветры повредили здания, сломали деревья и оборвали линии электропередачи, а также принесли с собой интенсивные осадки и похолодание.

Ранее в Калифорнии подтвердили смерть 17 человек из-за потопов. К 11 января из-за ливней и штормов без электричества остались 210 тысяч человек в Калифорнии. В Санта-Барбаре под водой оказались более 100 транспортных средств. Сотрудники экстренных служб спасли около 40 человек.