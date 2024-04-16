В Минюсте США оценили умственные способности Байдена Глава Минюста США Гарленд не увидел отклонений в умственных способностях Байдена

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

В умственных способностях президента США Джо Байдена не наблюдается никаких отклонений, заявил глава американского Министерства юстиции Меррик Гарленд. По его словам, он лично видел примеры «успешного руководства» американского лидера, передает ТАСС.

У президента нет никаких отклонений. Не понимаю, сколько еще раз мне надо это говорить. Я полностью уверен в президенте и категорически отвергаю вашу характеристику в его отношении, — сказал Гарленд.

Ранее Байден во время дачи показаний по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами затруднился вспомнить даты ряда важных событий и не смог уточнить, в каком году скончался его сын Бо. Американский президент верно назвал дату смерти сына, но затруднился озвучить год.

До этого Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. При этом он признал ошибки политики по отношению к восточным странам.

Президент США не раз путал Украину с Ираком. Он оговорился в ходе выступления с речью о мировой инфляции в штате Флорида, которое состоялось в ноябре 2022 года. После оговорки он сразу же исправился. Однако через несколько дней, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.