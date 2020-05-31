В Миннеаполисе заявили о прекращении беспорядков

Власти Миннеаполиса сделали официальное заявление о прекращении волнений и беспорядков.
По данным Telegram-канала Life Shot, на городские улицы направлены патрули военной техники, которые проедут в том числе по спальным районам. Некоторых людей бойцы Национальной гвардии загоняли по домам силой. По тем, кто сопротивлялся, открывали огонь резиновыми пулями.
При этом массовые протесты продолжаются в других городах США. Кроме того, акции солидарности прошли в Торонто и Берлине.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Миннеаполисе возле полицейского участка построили бетонную стену на фоне массовых протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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