В Минфине США вознамерились уменьшить доходы России от продажи нефти Минфин США заявил о возросших доходах России от продажи нефти и намерении их снизить

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия стала получать больше доходов от продажи нефти по всему миру. В этой ситуации целью американской администрации станет их сокращение, отметил он на слушаниях в сенате, сообщает ТАСС.

Мы знаем, что на сегодняшний день Россия продает меньше нефти в пересчете на баррели, чем до спецоперации [на Украине], но из-за роста цен она может получать больше прибыли. Поэтому наша цель — снизить уровень доходов [России от нефти], несмотря на то, что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть, — подчеркнул замминистра.

Он считает, что покупатели российской нефти хотя и берут её со скидкой, но из-за выросшей цены, платят больше. Адейемо уточнил, что нефть у Москвы покупают страны Европы, а также Индия, Китай, Южная Корея, Турция и Япония.

Замминистра назвал проблемой то, что покупатели энергоносителей на фоне санкций порой пытаются скрыть, у кого их купили. В такой ситуации нефть из России может поступать и в США, хотя это запрещено, рассказал Адейемо.