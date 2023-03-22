В Минфине США предрекли скорую экономическую катастрофу в стране Глава Минфина Йеллен: без повышения потолка госдолга США ждет экономическая катастрофа

Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global look Press

США ждет экономическая и финансовая катастрофа в случае, если конгресс не согласует повышение потолка госдолга. Об этом предупредила министр финансов страны Джанет Йеллен в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям сената. Она подчеркнула, что такое положение дел приведет к потере доверия США «как к самой безопасной стране». Слова главы американского Минфина приводит ТАСС.

Отказ от повышения потолка госдолга приведет к экономической и финансовой катастрофе. Это может стать первым случаем с 1789 года, когда американское правительство будет неспособно заплатить по своим счетам. <...> Наша валюта используется в качестве резервной мировой, отказ от повышения потолка госдолга повлечет за собой невероятный экономический ущерб, — сказала Йеллен.

Она подчеркнула, что вариант отказа «не стоит даже рассматривать».

Потолок госдолга был впервые введен Конгрессом США в 1917 году. Он не позволяет Министерству финансов выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня долга страны или наступления определенной даты. Повышение лимита означает угрозу для федерального правительства осуществлять стандартные бюджетные выплаты, включая оплату социальных расходов. Также у государства могут возникнуть трудности при выплате долгов и процентов по обязательствам.

В настоящее время потолок госдолга США установлен на уровне $3,14 трлн. В январе Минфин начал задействовать чрезвычайные меры в связи с достижением лимита заимствований, чтобы избежать дефолта.

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что доллар на данный момент не более чем «бумажка на доверии». Он уточнил, что правительство США не сможет выплатить стремительно растущий госдолг, превысивший $31 трлн.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что в Соединенных Штатах Америки будет напечатано еще больше ничем не обеспеченных долларов, что вызовет проблемы в мире.