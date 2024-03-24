В МИД раскрыли, какая часть отношений США и России разрушена Посол Антонов: связи США и России по борьбе с терроризмом разрушены

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Контакты США и России по борьбе с терроризмом разрушены, причем не по вине Москвы, заявил РИА Новости посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Дипломат отметил, что главное из всего комплекса российско-американских отношений — это борьба с терроризмом.

Всегда напоминал американцам о том, что наш президент был первым, кто в 2001 году протянул руку американцам и заявил о готовности оказать помощь. И кое-что получалось, получалось <...> и не по нашей вине все это на сегодняшний день разрушено, — добавил посол.

Ранее в США снова сообщили, что Украина не причастна к теракту в Красногорске. Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон подчеркнула, что ответственность за атаку на ТРЦ «Крокус Сити Холл» несет ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Это уже второе такое заявление со стороны американской администрации за последние сутки.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что украинские «информационные террористы» злорадствовали во время событий в «Крокус сити холле». По ее словам, именно такое поведение поощряет Белый дом, когда дает деньги и оружие, взращивая «нацизм, ксенофобию и терроризм на Украине».