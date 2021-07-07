В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения дома
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:57, 08 июля 2021
Фото: Miami-Dade Fire Rescue/XinHua/Global Look Press
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В американском Майами завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения дома. Об этом власти сообщили родственникам пропавших без вести жильцов, передаёт газета New York Times.
Основываясь на фактах, шансы на выживание пропавших без вести нулевые, — приводит издание высказывание помощника главы пожарно-спасательной службы Майами Мэя Джадалла.
Частичное обрушение дома произошло 24 июня. В настоящее время пропавшими без вести считаются 94 человека, 46 человек погибли.
Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден, выступая перед журналистами, забыл об обрушении жилого 12-этажного дома во Флориде.
Президент завершил свою речь и собрался уходить. В этот момент в зале поднялся гул, вице-президент Камала Харрис подошла к Байдену и что-то ему сказала. После этого глава государства поблагодарил её и сказал, что федеральные силы США могут быть отправлены во Флориду, если власти штата об этом попросят.