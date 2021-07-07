В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения дома

Фото: Miami-Dade Fire Rescue/XinHua/Global Look Press

В США в возрасте 64 лет умерла актриса Сьюззанн Дуглас. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на рекламного агента.

По словам агента, со смертью Дуглас киноиндустрия потеряла по-настоящему талантливую артистку. Она тронула каждого, кто её знал, и была любима во всех смыслах этого слова. Семья актрисы ценит вашу поддержку...