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В Майами завершили поисковую операцию на месте обрушения дома

00:57, 08 июля 2021
Фото: Miami-Dade Fire Rescue/XinHua/Global Look Press
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В американском Майами завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения дома. Об этом власти сообщили родственникам пропавших без вести жильцов, передаёт газета New York Times.

Основываясь на фактах, шансы на выживание пропавших без вести нулевые, — приводит издание высказывание помощника главы пожарно-спасательной службы Майами Мэя Джадалла.

Частичное обрушение дома произошло 24 июня. В настоящее время пропавшими без вести считаются 94 человека, 46 человек погибли.

Ранее сообщалось, что американский лидер Джо Байден, выступая перед журналистами, забыл об обрушении жилого 12-этажного дома во Флориде.

Президент завершил свою речь и собрался уходить. В этот момент в зале поднялся гул, вице-президент Камала Харрис подошла к Байдену и что-то ему сказала. После этого глава государства поблагодарил её и сказал, что федеральные силы США могут быть отправлены во Флориду, если власти штата об этом попросят.

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