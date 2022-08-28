В Майами власти начали скупать у жителей оружие для отправки на Украину

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Власти Майами выкупают у местных жителей оружие для его отправки на Украину. Объявление о скупке огнестрела опубликовано официальным аккаунтом городских властей в Twitter.

Наша программа выкупа оружия продолжится в субботу, 27 августа... в Belafonte Tacolcy Center. Всё собранное оружие будет отправлено в Украину, пока мы помогаем убрать оружие с наших улиц, — говорится в сообщении мэрии.

Полицейский департамент уже обнародовал расценки. За пистолеты горожанам предлагают $50, дробовик или ружье будут стоить $100, за оружие под калибры 223, 5,56×45 мм и 7,62-мм дадут $150.

В тот же день Пентагон заключил контракт на приобретение для Украины передвижных зенитных ракетных систем NASAMS. Стоимость контракта составила свыше $182 млн.

Ранее замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол заявил, что в США не исключают возможности поставок Киеву истребителей. Окончательное решение по данному вопросу пока не принималось.