В Лос-Анджелесе запретили продавать и производить вещи из натурального меха

https://static.news.ru/photo/8fca06f6-4c10-11eb-9637-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudia Drescher/ZB/Global Look Press

Закон, запрещающий продажу и производство одежды и аксессуаров из натурального меха, начал действовать в Лос-Анджелесе.

Соответствующий законопроект одобрил городской совет в начале 2019 года. Позже его подписал мэр Эрик Гарсетти, который уделяет большое внимание вопросам, касающимся защиты окружающей среды.

На принятии инициативы настаивали члены городского совета Боб Блуменфилд, Пол Корец и Митч О'Фэррел. По их словам, создание вещей из натурального меха является «бессмысленной жесткостью по отношению к животным».

Теперь Лос-Анджелес крупнейший город в США, где действует этот запрет. Аналогичные нормы также были одобрены в Беркли и Сан-Франциско, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, итальянский производитель модной одежды и аксессуаров Prada отказывается от использования в производстве меха животных. Решение принято в связи с тем, что приоритет решено отдавать «инновациям и социальной ответственности».

Ранее от использования натурального меха отказались и другие производители, в том числе Gucci, Giorgio Armani и Versace.