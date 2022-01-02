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В Лос-Анджелесе закрыли пляжи из-за разлива нечистот

The Hill: в океан возле Лос-Анджелеса попало до 26,5 млн литров неочищенных сточных вод
11:09, 03 января 2022
В Лос-Анджелесе закрыли пляжи из-за разлива нечистот Фото: timesofsandiego.com
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В эти выходные в районе Лос-Анджелеса были закрыты пляжи из-за самого крупного в истории разлива неочищенных сточных вод, сообщает The Hill. Из-за вышедшей из строя ещё накануне Нового года канализации в акваторию попало до 26,5 млн литров нечистот.

После разлива власти округа Лос-Анджелес, Окридж и города Лонг-Бич распорядились закрыть несколько пляжей. Сточные воды также попали на городские улицы. Как написала в Twitter репортёр Джессика Де Нова, один из районов «наполнился ужасными запахами», а по улице растеклась река нечистот.

По её словам, это крупнейший разлив нечистот за всю историю округа Лос-Анджелес, который, по оценкам, составил 6–7 млн галлонов (27–30 млн литров). Это привело к закрытию доступа к морю от Лонг-Бич до Сил-Бич. Сейчас организации по спасению диких животных ждут сообщений о пострадавших морских обитателях.

Инспектор округа Лос-Анджелес Дженис Хан призвала проверить городскую сеть трубопроводов и канализационной инфраструктуры, чтобы определить причину произошедшего.

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