В Лос-Анджелесе закрыли пляжи из-за разлива нечистот

После разлива власти округа Лос-Анджелес, Окридж и города Лонг-Бич распорядились закрыть несколько пляжей. Сточные воды также попали на городские улицы. Как написала в Twitter репортёр Джессика Де Нова, один из районов «наполнился ужасными запахами», а по улице растеклась река нечистот.

1/2 This is the LARGEST spill on record for the L.A. County Sanitation Districts at an estimated 6-7 million gallons. It prompted closures to water access from #LongBeach to #SealBeach & wildlife rescue orgs are on standby for reports of affected marine life. Cesar Casillas pic.twitter.com/ueauSDRETk