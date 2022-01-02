В Лос-Анджелесе закрыли пляжи из-за разлива нечистот

В эти выходные в районе Лос-Анджелеса были закрыты пляжи из-за самого крупного в истории разлива неочищенных сточных вод, сообщает The Hill. Из-за вышедшей из строя ещё накануне Нового года канализации в акваторию попало до 26,5 млн литров нечистот.

После разлива власти округа Лос-Анджелес, Окридж и города Лонг-Бич распорядились закрыть несколько пляжей. Сточные воды также попали на городские улицы. Как написала в Twitter репортёр Джессика Де Нова, один из районов «наполнился ужасными запахами», а по улице растеклась река нечистот.

1/2 This is the LARGEST spill on record for the L.A. County Sanitation Districts at an estimated 6-7 million gallons. It prompted closures to water access from #LongBeach to #SealBeach & wildlife rescue orgs are on standby for reports of affected marine life. Cesar Casillas pic.twitter.com/ueauSDRETk — Jessica De Nova (@abc7jessica) January 1, 2022

По её словам, это крупнейший разлив нечистот за всю историю округа Лос-Анджелес, который, по оценкам, составил 6–7 млн галлонов (27–30 млн литров). Это привело к закрытию доступа к морю от Лонг-Бич до Сил-Бич. Сейчас организации по спасению диких животных ждут сообщений о пострадавших морских обитателях.

Инспектор округа Лос-Анджелес Дженис Хан призвала проверить городскую сеть трубопроводов и канализационной инфраструктуры, чтобы определить причину произошедшего.