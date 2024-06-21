В «Лаборатории Касперского» отреагировали на запрет работы в США «Лаборатория Касперского»: запрет на работу в США спровоцирует киберпреступность

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«Лаборатория Касперского» собирается использовать доступные юридические меры, чтобы сохранить текущую деятельность и отношения с партнерами и клиентами после запрета на использование ее программного обеспечения в США, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Там отметили, что решение американских властей будет способствовать развитию киберпреступности.

Более того, пользователи и бизнес США не смогут защитить свои устройства от вредоносного ПО лучшими в отрасли технологиями, согласно независимым тестам. Нашим текущим клиентам в США предстоит столкнуться с серьезными сложностями, ведь теперь они будут вынуждены срочно искать замену технологиям, на которые полагались в течение многих лет, — констатировали в организации.

Уточняется, что теперь компания сможет продавать и продвигать на территории США только сервисы Threat Intelligence и тренинги по информационной безопасности, при этом в других странах клиентам ничего не угрожает. Штаты намеренно игнорируют заслуги «Лаборатории Касперского», а именно тот факт, что специалисты на протяжении двадцати шести лет защищали более миллиарда устройств во всем мире, подчеркнули собеседники агентства.

До этого стало известно, что администрация США планирует объявить о введении запрета на продажи антивирусного ПО компании «Лаборатория Касперского» с сентября. В Вашингтоне считают, что из-за предполагаемых связей разработчика с правительством России есть риск хищения конфиденциальной информации, установки вредоносного ПО или отказа в критических обновлениях.

Ранее Минфин США запретил оказание России некоторых услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами. Запрет вводится на «экспорт, реэкспорт, продажу или поставку прямо или косвенно из Соединенных Штатов или лицами из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, консалтинговых услуг в сфере IТ и услуг по проектированию». Также это касается «услуг IТ-поддержки, или облачных услуг для программного обеспечения, на которое распространяется действие лицензии, любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации».