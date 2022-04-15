В Ку-клукс-клане рассказали о своем отношении к спецоперации на Украине

Томас Робб, лидер Ку-клукс-клана, который сегодня называется «Партия рыцарей» (Knights Party), рассказал NEWS.ru об отношении возглавляемой им организации к конфликту на Украине.
Наше отношение к этому конфликту заключается в том, что мы не должны принимать в нём ничью сторону. Это не наша война. У нас недостаточно информации о том, что там на самом деле происходит. Мы слышим позицию только одной стороны (американской. — NEWS.ru). А кто сегодня доверяет прессе?
Ку-клукс-клан (ККК), во многом мистическая организация, ведущая свою историю еще со времен Гражданской войны в США в 1880-х годах, сегодня по-прежнему присутствует в общественном сознании американцев, продолжая наводить страх не только на темнокожих, но и на белых сограждан.
Тёмная аура Ку-клукс-клана настолько гипнотична и притягательна для тех, кто разделяет расистские и нацистские взгляды, что её символику (с той или иной степенью редактирования) используют многие ультраправые группировки по всему миру.
Не избежала такой участи и Украина, где, вопреки тому, что миллионы ее жителей погибли в войне с нацистской Германией, сторонники идеологии ультранационализма, расизма и антисемитизма совсем не ощущают необходимости прятаться в подполье.
Как закалялась Азовсталь
Задолго до начала российской спецоперации, и даже до включения Крыма в состав РФ будущий основатель
Странным образом среди белых расистов (они предпочитают называть себя супремасистами) до сих пор не сложилось единого мнения, какую из сторон в происходящем на Украине противостоянии следует поддерживать (хотя бы морально), поскольку в сознании куклуксклановцев и родственных им группировок налицо когнитивный диссонанс.
С одной стороны, участником конфликта является правитель России, противостоящий «прогнившим ценностям либеральных демократий и глобализации» (что в системе координат белых супремасистов служит однозначным плюсом), а его противником является Владимир Зеленский, этнический еврей.
Как на этом основании считает один из участников
С другой стороны, белых расистов вводит в смущение, что российским войскам противостоит в том числе и организация, сходная с ККК до степени смешения.
Большинство белых расистов имеют заранее заготовленный нарратив, который в данной ситуации не дает однозначного ответа, на чьей стороне должны быть их симпатии, — указывает аналитик Центра им. Симона Везенталя Абрахам Купер.
Абсурд крепчал
Тем не менее ККК и «Азов» признаны как минимум «духовно близкими» по части экстремизма организациями соцcестью Facebook (владельца которой, Meta, суд в РФ считает также экстремистской организацией). В 2016 году Facebook обозначил их обеих одним тегом «опасные», и в 2019 году заблокировал аккаунт украинских нацистов. В эту же компанию тогда попало и запрещенное в России «Исламское государство». Однако 24 февраля 2022 года Facebook «временно»
Батальон «Азов» был объявлен террористической и экстремистской организацией в нескольких странах, в том числе в США. Тем не менее батальон официально входит в состав ВСУ (по данным американского издания
Сотрудничать с нацистами для того, чтобы нанести поражение Путину — это абсурд. Это всё равно, как если бы в армии США были подразделения ку-клукс-клана, — приводит сравнение британский журналист Маажид Наваз в эфире FoxNews.
В 2019 году сразу несколько международных правозащитных организаций (Amnesty International, Всемирный еврейский конгресс, Human Rights Watch, Центр Симона Везенталя) выпустили совместный
Три неприличные буквы
Поскольку Ку-клукс-клан, как и многие другие организации сектантского характера, сообщество глубоко законспирированное, то борцы с расизмом и просто бдительные граждане нередко приписывают клановцам те или иные деяния, в которых «рыцари ордена» не замешаны.
Впрочем, в отличие от многих других террористических группировок, ККК никогда не опровергает свою причастность либо непричастность к приписываемым ему деяниях. Поэтому левые активисты, «отменщики» и прочие «прогрессисты» чаще всего борются не с реальным ку-клукс-кланом, а со своим представлением о нем (что тоже вполне устраивает клановцев, поскольку они таким образом получают себе бесплатную рекламу).
Например, американские блогеры разбушевались из-за фотографии, на которой бывшей президент Дональд Трамп запечатлен выступающим перед своими сторонниками в Северной Каролине 9 апреля на фоне плаката с тремя узнаваемыми буквами К. Однако въедливые фактчекеры моментально
Точно так же символику ККК могут использовать любые расистские группировки (и просто отдельные лица), потому что она делает их месседжи более узнаваемыми и моментально бросающимися в глаза. Маловероятно, что «настоящие» клановцы будут подавать в суд за «незаконное использование торговой марки».
* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.