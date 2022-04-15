В Ку-клукс-клане рассказали о своем отношении к спецоперации на Украине

Томас Робб, лидер Ку-клукс-клана, который сегодня называется «Партия рыцарей» (Knights Party), рассказал NEWS.ru об отношении возглавляемой им организации к конфликту на Украине.

Наше отношение к этому конфликту заключается в том, что мы не должны принимать в нём ничью сторону. Это не наша война. У нас недостаточно информации о том, что там на самом деле происходит. Мы слышим позицию только одной стороны (американской. — NEWS.ru). А кто сегодня доверяет прессе? Томас Робб национальный директор «Партии рыцарей» (США) национальный директор «Партии рыцарей» (США)

Ку-клукс-клан (ККК), во многом мистическая организация, ведущая свою историю еще со времен Гражданской войны в США в 1880-х годах, сегодня по-прежнему присутствует в общественном сознании американцев, продолжая наводить страх не только на темнокожих, но и на белых сограждан.

Тёмная аура Ку-клукс-клана настолько гипнотична и притягательна для тех, кто разделяет расистские и нацистские взгляды, что её символику (с той или иной степенью редактирования) используют многие ультраправые группировки по всему миру.

Не избежала такой участи и Украина, где, вопреки тому, что миллионы ее жителей погибли в войне с нацистской Германией, сторонники идеологии ультранационализма, расизма и антисемитизма совсем не ощущают необходимости прятаться в подполье.

Три члена ку-клукс-клана стоят рядом с автомобилем, которым управляют члены клана. Март 1922-го Global Look Press

Как закалялась Азовсталь

Задолго до начала российской спецоперации, и даже до включения Крыма в состав РФ будущий основатель батальона «Азов» * Андрей Билецкий открыто декларировал, что историческая задача Украины — «возглавить борьбу белой расы в последнем крестовом походе против семитских недочеловеков». Характерно, что его единомышленники называли Билецкого прозвищем Белый Вождь, что полностью отражало расистские взгляды лидера националистов.

Странным образом среди белых расистов (они предпочитают называть себя супремасистами) до сих пор не сложилось единого мнения, какую из сторон в происходящем на Украине противостоянии следует поддерживать (хотя бы морально), поскольку в сознании куклуксклановцев и родственных им группировок налицо когнитивный диссонанс.

С одной стороны, участником конфликта является правитель России, противостоящий «прогнившим ценностям либеральных демократий и глобализации» (что в системе координат белых супремасистов служит однозначным плюсом), а его противником является Владимир Зеленский, этнический еврей.

Как на этом основании считает один из участников форума , на котором белые расисты делятся мнениями, «Путин — это рыцарь, посланный Богом для того, чтобы спасти христианство от еврейского гомосексуального заговора» (психическое здоровье автора этой ремарки не проверялась).

Президент Российской Федерации Владимир Путин Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С другой стороны, белых расистов вводит в смущение, что российским войскам противостоит в том числе и организация, сходная с ККК до степени смешения.

Большинство белых расистов имеют заранее заготовленный нарратив, который в данной ситуации не дает однозначного ответа, на чьей стороне должны быть их симпатии, — указывает аналитик Центра им. Симона Везенталя Абрахам Купер.

Абсурд крепчал

Тем не менее ККК и «Азов» признаны как минимум «духовно близкими» по части экстремизма организациями соцcестью Facebook (владельца которой, Meta, суд в РФ считает также экстремистской организацией). В 2016 году Facebook обозначил их обеих одним тегом «опасные», и в 2019 году заблокировал аккаунт украинских нацистов. В эту же компанию тогда попало и запрещенное в России «Исламское государство». Однако 24 февраля 2022 года Facebook «временно» изъял «Азов» из этого списка в связи с ролью батальона в военных действиях против российских войск.

Батальон «Азов» был объявлен террористической и экстремистской организацией в нескольких странах, в том числе в США. Тем не менее батальон официально входит в состав ВСУ (по данным американского издания The Nation , это уникальное явление в мире, когда неонацистская группировка является подразделением вооруженных сил государства).

Сотрудничать с нацистами для того, чтобы нанести поражение Путину — это абсурд. Это всё равно, как если бы в армии США были подразделения ку-клукс-клана, — приводит сравнение британский журналист Маажид Наваз в эфире FoxNews.

Украинский военнослужащий Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

В 2019 году сразу несколько международных правозащитных организаций (Amnesty International, Всемирный еврейский конгресс, Human Rights Watch, Центр Симона Везенталя) выпустили совместный доклад , в котором обращали внимание на такое беспрецедентное положение. А в докладе Совета по правам человека ООН (РФ исключена из него в апреле 2022 года), выпущенном в 2016 году, «Азов» обвиняется в военных преступлениях против жителей Донбасса.

Три неприличные буквы

Поскольку Ку-клукс-клан, как и многие другие организации сектантского характера, сообщество глубоко законспирированное, то борцы с расизмом и просто бдительные граждане нередко приписывают клановцам те или иные деяния, в которых «рыцари ордена» не замешаны.

Впрочем, в отличие от многих других террористических группировок, ККК никогда не опровергает свою причастность либо непричастность к приписываемым ему деяниях. Поэтому левые активисты, «отменщики» и прочие «прогрессисты» чаще всего борются не с реальным ку-клукс-кланом, а со своим представлением о нем (что тоже вполне устраивает клановцев, поскольку они таким образом получают себе бесплатную рекламу).

Члены ку-клукс-клана в капюшонах и мантиях готовятся к дневному митингу в центре Мемфиса Jim Weber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Например, американские блогеры разбушевались из-за фотографии, на которой бывшей президент Дональд Трамп запечатлен выступающим перед своими сторонниками в Северной Каролине 9 апреля на фоне плаката с тремя узнаваемыми буквами К. Однако въедливые фактчекеры моментально выяснили, что плакат «Это страна Клана. Люби её или сваливай. Помоги в борьбе с коммунизмом и расовой интеграцией!» является не рекламой Ку-клукс-клана, а всего лишь афишей снятого в 1976 году художественного фильма «Братство смерти», и никакого отношения к приезду Трампа поэтому не имеет.

Точно так же символику ККК могут использовать любые расистские группировки (и просто отдельные лица), потому что она делает их месседжи более узнаваемыми и моментально бросающимися в глаза. Маловероятно, что «настоящие» клановцы будут подавать в суд за «незаконное использование торговой марки».

* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.