В крупнейшем ТЦ США произошла стрельба

Фото: Carlos Gonzalez / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

В крупнейшем торговом центре Mall of America в городе Блумингтон, штат Миннесота произошла стрельба, пишет Bloomberg. Очевидцы сообщили об одном злоумышленнике, который производил хаотичные выстрелы в воздух. В настоящее время центр оцеплен, на месте работает полиция. О пострадавших не сообщается.

На опубликованных кадрах видно, как посетители выбегают из магазина в панике. Отмечается, что Mall of America был открыт в 1992 году и является одним из крупнейших ТЦ мира.

Семь человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей в парке американского Лос-Анджелеса, сообщил ранее пожарный департамент города. Как минимум семеро гражданских пострадавших — четыре мужчины и три женщины — были доставлены в местные больницы фельдшерами. Там также добавили, что три человека с пулевыми ранениями находятся в критическом состоянии.

Ранее стало известно о том, что четыре человека погибли и двое ранены в результате стрельбы, устроенной в торговом центре неизвестным мужчиной у города Индианаполис в Индиане, США. Он зашёл на фудкорт и стал палить по людям, сделав не менее 30 выстрелов.