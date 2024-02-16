В космосе появится настоящая «Звезда смерти»? Американцы уже перепугались

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Америка содрогнулась от ужаса. Без оглашения подробностей сверхсекретных данных, к которым обещали допустить только восемь сенаторов («банда восьми»), глава сенатского комитета по разведке сенатор Тернер и помощник президента США по нацбезопасности Салливан рассказали о новой российской угрозе. Правда, слушатели так до конца и не поняли, что эти русские опять придумали? То ли готовы разместить на орбите ядерное оружие для уничтожения американских спутников, то ли готовы сбивать эти спутники с Земли.

Похоже, творцы новой русской угрозы так для себя ее до конца не сформулировали. Но зато стали нагнетать эмоциональный фон в стиле «Звездных войн», приписав нам чуть ли не создание «Звезды смерти». Зачем эту страшилку вытащили именно сейчас?

Опять об Украине

Главный ответ на вопрос дал сам Джейк Салливан, который после описания новой угрозы заявил о необходимости в ответ всячески укреплять безопасность США, не скупясь на военные расходы. А для начала необходимо решить вопрос с зависшим финансированием Украины, что само по себе, как известно, является самым дешевым способом укрепления американской безопасности.

Эта примитивная двухходовка не стала сюрпризом для многих конгрессменов-республиканцев, которые весьма иронично прокомментировали пафос, с которым демократы стали раскручивать проблему. Между тем военные действия на Украине реально еще раз доказали, насколько космическая спутниковая группировка имеет первостатейное значение для современной войны.

Спутники на орбите позволяют постоянно вести наблюдение за противником, поддерживать оперативную связь, корректировать полет ракет, быстро передавать информацию. Недаром же говорят, отключите StarLink — и украинская армия в момент ослепнет и оглохнет.

Фото: Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press Терминал StarLink

Страх оглохнуть и ослепнуть

Понятно, что американцы давно опасаются, что Россия создаст средства уничтожения или подавления спутников. В реальности Соединенные Штаты имеют на околоземной орбите гораздо больше различных аппаратов разведки и связи, чем Россия. Более того, если у нас еще сохраняются по необходимости и прежние каналы доведения информации, то у американцев все идет именно через спутники. Их зависимость от орбитальной группировки и ее эффективности стопроцентная. Естественно, что последствия ее вывода из строя были бы катастрофическими.

Причем эксперименты по уничтожению спутников на орбите или их захвату стали проводиться и нами, и американцами еще с конца 60-х годов. Другое дело, что старой проблеме вдруг решили придать алармистское звучание в надежде дополнительно продавить конгресс по украинскому вопросу.

Будем торговаться или воевать

Но дело не только в Украине. Известно, что как только американцы заводят песню о новой российской угрозе, следует сделать два вывода. Либо янки готовы сделать то, в чем огульно обвиняют русских, либо они ощутили в этой области свое технологическое отставание и попробуют как-то замедлить ход наших разработок.

Не исключено, что американцев, которые за последнее время вышли из целой серии международных соглашений в сфере ограничений вооружений, начал смущать и Договор о космосе, заключенный в 1967 году. Этот документ запрещает размещать в космическом пространстве любые средств массового поражения, включая и ядерное оружие. А вот кинетические средства поражения не запрещены.

Что предпочтут американцы после предварительной пропагандистской подготовки? Отказ от важнейшего договора или, наоборот, начало переговорного торга? Скорее, видимо, второй вариант. Но тогда придется выложить на стол целый ворох смежных проблем, включая и украинский конфликт. Куда же без него.

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