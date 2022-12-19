В конгрессе заявили о наличии оснований для уголовного дела против Трампа Конгрессмен Шифф: есть основания для привлечения Трампа к уголовной ответственности

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Конгрессмен Адам Шифф, который в составе специального комитета конгресса расследует штурм Капитолия, заявил, что считает достаточными основания для предъявления экс-президенту США Дональду Трампу уголовных обвинений. Решение о передаче выводов расследования в министерство юстиции с соответствующей рекомендацией в отношении Трампа должно быть принято 19 декабря, сообщает телеканал CNN.

По его данным, экс-президента могут привлечь к ответственности по меньшей мере по трем статьям.

Смотря на это как бывший прокурор, я думаю, что налицо достаточно оснований для предъявления обвинений экс-президенту. Доказательства мне кажутся вполне очевидными, — подчеркнул Шифф.

CNN указал, что по рекомендации комитета Трампу предъявят обвинения в мятеже, препятствовании официальным процедурам и заговоре с целью обмана правительства.

Ранее Дональд Трамп обвинил Министерство юстиции США в коррумпированности. Он также усомнился, что новому спецпрокурору Джеку Смиту позволят расследовать причины беспорядков у Капитолия в 2021 году. По мнению самого Трампа, это случилось из-за «коррумпированных выборов 2020 года», на которых победу одержал действующий глава государства Джо Байден.