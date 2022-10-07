В Конгрессе США заявили о невозможности бесконечно финансировать Украину Конгрессмен Стюарт: США не могут финансировать Киев без понимания стратегии Байдена

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Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт заявил, что Вашингтон не может и дальше финансировать Украину, не понимая стратегию президента Джо Байдена. Законодатели должны знать конечную цель американской помощи, отметил он в колонке, опубликованной в Fox News.

Конгресс не может продолжать бесконечно финансировать Украину без понимания стратегии Байдена по завершению военных действий. Байден продолжает давать миллиарды на помощь Украине, но у него нет стратегии, как предотвратить конфронтацию с Россией, — считает Стюарт.

По его мнению, «пришло время» для ответов на ряд критически важных вопросов о нарастающем объеме помощи Украине. Не зная ее цели, дальнейшие траты выглядят «безответственно», подчеркнул конгрессмен.

Ранее стало известно, что Госдеп ищет компании, которые проследят за расходованием выделенных Украине денег со стороны США. Соответствующая заявка ведомства размещена на правительственном портале. Из документа следует, что ведомству требуется мониторинг, документирование и оценка результатов «дополнительной помощи Украине в размере $14,8 млрд».