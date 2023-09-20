В Конгрессе США заявили, что Зеленский прилетел в Нью-Йорк не вовремя

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не вовремя прилетел в Нью-Йорк, так как у Конгресса США нет денег для него, заявил член палаты представителей Байрон Дональдс в интервью изданию Recount. Конгрессмен подчеркнул, что в бюджете страны образовался крупный дефицит. Деньги, которые ранее выделялись Украине, берутся в долг. В ходе беседы с журналистами Дональдс также обвинил президента США Джо Байдена в разжигании конфликта на Украине.

Первое, что я вам скажу: в настоящий момент в палате представителей нет денег для Украины. Честно говоря, у нас дефицит в два триллиона долларов. Любые деньги, которые мы даем Украине, мы берем в долг из нашего будущего, — приводятся слова бизнесмена на странице издания в соцсети Twitter (X).

Владимир Зеленский ранее выступил с речью на Генеральной Ассамблее ООН. Он подчеркнул, что намерен представить очередную «формулу мира» между Украиной и Россией в Совбезе ООН. В ходе своего выступления президент Украины также отметил, что Россия якобы представляет угрозу для стран Балтии и Казахстана.

Комментируя визит Зеленского в США, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что он прибыл в Нью-Йорк просить деньги и вооружения у Запада. В свете этого она назвала украинского лидера попрошайкой, а сам его визит гастрольным туром.