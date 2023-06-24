В Конгрессе США запросили слушания Блинкена и главы ЦРУ из-за Китая Американский конгресс запросил слушания Блинкена и главы ЦРУ по шпионской базе КНР на Кубе

Фото: Stefani Reynolds / CNP / AdMedia / Global Look Press

Председатели комитетов по международным отношениям палаты представителей и сената Конгресса США Майкл Маккол и Роберт Менендес сделали запрос на организацию слушаний с участием госсекретаря страны Энтони Блинкена и директора ЦРУ Уильяма Бернса, сообщается на официальном сайте комитета палаты. Отмечается, что законодатели хотят провести засекреченный брифинг по сообщениям о китайской шпионской базе на Кубе.

Конгрессмен Майкл Маккол и сенатор Боб Менендес отправили письмо государственному секретарю Энтони Блинкену и директору ЦРУ Уильяму Бернсу с призывом к засекреченному брифингу по сообщениям о китайской шпионской базе на Кубе, — сказано в документе.

Оба представителя комитетов конгресса выразили свою обеспокоенность последствиями появления такой базы для национальной безопасности США.

Ранее высокопоставленные представители администрации США были застигнуты врасплох после слов президента Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина. Отмечается, что в Белом доме попытались в частном порядке объяснить, что высказывания Байдена не отражают официальную политику Вашингтона. В американской администрации уверены, что слова Байдена никак не повлияют на отношения с Пекином и не нанесут ущерб успеху, который был достигнут после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай.