В Конгрессе США заговорили о третьем импичменте Трампа В США инициирована процедура импичмента Трампа

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Дональд Трамп

В отношении президента США Дональда Трампа начата процедура импичмента, заявил член Палаты представителей Конгресса Шри Танедар. В своем видеообращении в соцсети X он обвинил главу государства в нарушениях конституции и попытке узурпировать власть. Ранее с таким же заявлением выступил другой конгрессмен Эл Грин.

В этой стране у нас президенты, а не короли. Это не просто проступок, это проступок, подлежащий импичменту, — сказал Танедар.

Конгрессмен выдвинул против Трампа семь обвинений, в том числе — злоупотребление исполнительной властью, препятствие правосудию и тирания. В отношении Трампа процедуру импичмента проводили уже дважды — в 2019-м и 2021-м годах. Однако тогда они были отклонены в Сенате.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала мнение, что намерение Конгресса США объявить импичмент американскому лидеру не более чем игра в демократию. Она отметила, что вряд ли это повлечет реальную угрозу Трампу.

Тем временем агентство Reuters и компания Ipsos провели опрос, согласно которому три четверти американцев считают, что Дональду Трампу не следует баллотироваться на третий срок. Кроме того, 59% опрошенных уверены, что Штаты пошатнули свой авторитет на мировой арене.