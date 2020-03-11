Коронавирус выявили у сотрудника Конгресса США. Опасную инфекцию подхватил работник аппарата сенатора Марии Кантуэлл.
В связи с инцидентом демократ обязала всех своих сотрудников работать удалённо на этой неделе. Кроме того, все они должны будут пройти обследование на предмет заражения. Как
К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4 630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.
Ранее, как писал NEWS.ru, организаторы согласились отложить намеченный на 17 марта ежегодный парад по случаю Дня святого Патрика, сообщил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. Мероприятие не станут проводить из-за распространения COVID-19.
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