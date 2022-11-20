В Конгрессе США возникли споры на тему денежной помощи Украине The Hill: в Конгрессе США возникли споры на тему многомиллиардной помощи Украине

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Шелли Мур Капито

Внутри республиканской партии США начались споры в отношении запроса Белого дома о выделении $37,7 млрд на поддержку Украины, сообщает The Hill. По информации газеты, часть республиканцев согласна с инициативой касательно финансовой поддержки Киева в размере вышеуказанной суммы, однако не все однопартийцы готовы сразу согласиться с этой идеей.

Это огромные деньги. Я думаю, нам придется провести открытое обсуждение данного вопроса, — считает старшая республиканка в подкомитете по внутренней безопасности комитета Сената Конгресса по ассигнованиям Шелли Мур Капито.

Заместитель лидера республиканского меньшинства в Сенате Джон Тьюн согласен с тем, что двухпартийная поддержка оказания помощи Украины имеет место быть, однако он выступил с предложением провести учет долларов, которые уже были потрачены.

По его мнению, многие вопросы по предоставлению помощи будут решены законодателями следующего созыва Конгресса, который начнется в январе 2023 года. Тем не менее ряд сенаторов-республиканцев хочет внести пакет о предоставлении помощи Киеву в американский бюджет на нынешний финансовый год, который начался 1 октября.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что США в новом пакете военной помощи передадут Украине ракеты для систем ПВО Hawk, а также противовоздушные комплексы Avenger, оснащенные ракетами Stinger. Также в Белом доме уточнили, что «США не давят на Украину в вопросе переговоров с РФ, а консультируют Киев и оказывают ему поддержку».