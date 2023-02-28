В Конгрессе США сомневаются в необходимости дальше помогать Киеву Нуланд: представители обеих партий США ставят под вопрос целесообразность помощи Киеву

Фото: U.S. Army

Основной бронетранспортер семейства боевых машин «Страйкер»

Представители республиканской и демократической партий США начали сомневаться в необходимости помогать Украине, заявила замглавы госдепа Виктория Нуланд во время выступления в американской торговой палате. По словам Нуланд, которые приводит РИА Новости, американская помощь Киеву была бы невозможна без «подавляющего» одобрения со стороны конгресса и обеих партий.

По краям обеих партий люди начинают ставить под вопрос [необходимость помощи Киеву], но фундаментально, если посмотреть на отношение к этой проблеме по всей стране, американцы <...> не хотят стоять в стороне, — сказала она.

Ранее инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства международного развития сообщили, что Вашингтон хочет направить в зону проведения специальной военной операции на Украине аудиторов для проверки целевого использования предоставленной Киеву военной и экономической помощи. Чиновники напомнили, что республике выделялась поддержка в размере $110 млрд.

До этого профессор Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк заявил, что официальные лица США в частном порядке подали Киеву сигнал о том, что помощь от Запада не может быть безграничной. Эксперт считает, что для продолжения помощи командование ВСУ должно совершить решительный прорыв на поле боя и изменить динамику конфликта в свою пользу.