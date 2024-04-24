В Конгрессе США снова заговорили о программе ленд-лиза для Украины Конгресс США рассмотрит продление ленд-лиза для Украины до 2026 года

Фото: МО Украины

В Конгрессе США призвали продлить программу ленд-лиза для Украины, которая позволит президенту США Джо Байдену передавать Киеву оружие без прохождения дополнительных юридических и коммерческих процедур, сообщила Lenta.ru. Первоначальный закон о ленд-лизе был подписан 9 мая 2022 года, срок его действия истек 30 сентября 2023 года.

Новый законопроект внес в американский парламент сенатор-республиканец Джон Корнин. Соавторами проекта стали сенаторы-демократы Джинн Шейхин и Крис Кунс, а также республиканец Тим Скотт.

Арсенал Украины сокращается с каждым днем, и ей нужна дополнительная помощь со стороны США и наших союзников по НАТО, чтобы добиться успеха. <...> Этот закон обеспечит готовность США ответить на вызов финансово ответственным образом, и я призываю своих коллег принять его как можно скорее, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет, — заявил Корнин.

Авторы документа предлагают разрешить расширенные полномочия в рамках программы ленд-лиза до 2026 финансового года, а также обеспечить упрощенную передачу товаров оборонного назначения ряду стран в обход объявления чрезвычайного положения. Они также призывают снять пятилетний лимит на передачу оборонных товаров союзникам во временное пользование или аренду.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов предположил, что новыми поставщиками оружия для ВСУ могут стать арабские страны. Он подчеркнул, что в новых источниках поставок в первую очередь заинтересованы США: из-за риска начала военного конфликта на Тайване Вашингтон стремится сохранить как можно больше боеприпасов.