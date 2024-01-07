В Конгрессе США рассказали о решении по началу процедуры импичмента Байдена Конгресс США еще не вынес решение о запуске процедуры импичмента Байдена

Фото: Official White House/Adam Schultz

Законодатели Соединенных Штатов Америки пока не вынесли вердикт по поводу начала процедуры импичмента действующего главы государства Джо Байдена, заявил спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон. По его словам, которые приводит ТАСС, это не является окончательным решением, поскольку в палате не пришли к заключению о запуске процедуры.

Повторюсь, речь по-прежнему не идет о вынесенном заранее вердикте, мы не пришли к заключению о том, что процедура импичмента будет запущена. Но мы вынуждены принять дальнейшие необходимые шаги, чтобы добиться показаний и передачи документов, чтобы раскрыть правду, — заявил Джонсон.

Как сообщил Джонсон, администрация американского лидера «отказывается предоставлять запрашиваемую документацию и некоторых свидетелей, имеющих весомое значение для установления того, что именно произошло». Так, одобрение палатой представителей резолюции, которая предписывает дальнейшее расследование дела об импичменте Байдена, было «необходимым шагом», отметил политик.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал, что Республиканская партия США давит на Джо Байдена, чтобы прекратить судебное преследование экс-президента страны Дональда Трампа. Также американист раскрыл причины, почему импичмент Байдена не состоится. Среди этих причин он назвал исторический опыт, длительность процедуры и мнение Демократической партии США.