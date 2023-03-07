В Конгрессе США призвали усилить контроль за отправкой помощи на Украину Конгрессмены в США предложили расширить миссии на Украину для контроля за отправкой помощи

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Американские конгрессмены направили обращение к руководству Госдепартамента с просьбой позволить сотрудникам надзорных ведомств командировки в Киев для контроля за распределением американской помощи. Там отметили, что отвечающие за контроль чиновники заявили о проблемах с аудитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы призываем вас разрешить сотрудникам офисов генеральных инспекторов министерства обороны, госдепа и агентства международного развития поездки на Украину на ограниченный срок для выполнения своих надзорных функций, — говорится в письме.

Конгрессмены отметили, что несмотря на то, что сотрудники офисов генеральных инспекторов побывали на Украине, в Польше и Германии, Госдеп наложил ограничения на подобные миссии. Кроме того, другому персоналу поездки на Украины для осуществления надзора запрещены.

Документ подписан конгрессменами Джеймсоном Кроу и Майклом Вальцем.

Ранее глава комитета палаты представителей Конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что вопрос о поставках Украине истребителей F-16 не снят с повестки. Он также отметил, что в случае предоставления Киеву «правильных» вооружений Вашингтону не придется слишком долго помогать Украине в конфликте с РФ.

В свою очередь группа конгрессменов США внесла на рассмотрение проект документа под названием «Резолюция об усталости от Украины» с требованием к американскому президенту Джо Байдену прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву. Автором резолюции выступил республиканец Мэтт Гетц. Подписи под документом также поставили еще 10 конгрессменов. В резолюции призывают все стороны конфликта на Украине заключить мирное соглашение.