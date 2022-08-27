В Конгрессе США призвали не посылать «ни доллара» Киеву Член Конгресса США Бишоп призвал не посылать «ни доллара» Киеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член палаты представителей США республиканец Дэн Бишоп призвал прекратить финансовую поддержку Украины, пишет The American Conservative. Политик возмутился, что Вашингтон потратил больше денег на помощь украинцам, чем их европейские союзники. Бишоп призвал беспокоиться о безопасности собственных границ и не посылать «даже один доллар» Киеву.

Нам не следует отправлять Украине даже один доллар, не говоря уже о трех миллиардах. Мы потратили на помощь Украине гораздо больше, чем готов был любой из европейских союзников, и мы не можем собрать даже часть средств, потраченных на помощь для защиты наших собственных границ, — заявил Бишоп.

Ранее Пентагон заключил контракт на приобретение для Украины передвижных зенитных ракетных систем NASAMS. Поставщиком станет ведущая оборонная компания Raytheon.

Шесть ПЗРК NASAMS вошли в крупнейший пакет военной помощи США Украине на сумму $2,9 млрд. О нем президент США Джо Байден объявил 24 августа. Вместе с ракетными системами Вашингтон обещал поставить Киеву 245 тысяч боеприпасов калибра 155 мм, 65 тысяч снарядов калибра 120 мм, а также контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE. В пакет военной помощи Украине вошли ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.