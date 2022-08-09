В Конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену Конгрессвумен Грин призвала объявить импичмент Байдену

Фото: Oliver Contreras - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин от Республиканской партии на своей странице в Twitter призвала объявить импичмент действующему американскому лидеру Джо Байдену. Кроме того, она предложила остановить коммунизм и расформировать ФБР.

Спасите Америку, остановите коммунизм! Объявите импичмент Джо Байдену! — написала Грин.

Таким образом конгрессвумен отреагировала на прошедшие недавно обыски в доме экс-президента США Дональда Трампа. По мнению конгрессвумен, за такие действия следует «разорить» ФБР.

В ночь с 8 на 9 августа Трамп заявил, что его виллу Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, обыскали агенты ФБР. По словам политика, это может быть связано с его предстоящим участием в выборах.

Экс-офицер разведки США Скотт Риттер, в свою очередь, предположил, что реальная причина обысков — это популярность политика среди американцев. При этом Джо Байден, по мнению экс-разведчика, ассоциируется у людей с крайней нестабильностью.

Позже губернатор Флориды Рон Десантис назвал США банановой республикой. Он предположил, что обыски виллы Трампа являются очередной эскалацией при использовании федеральных ведомств в качестве оружия против политических оппонентов режима.