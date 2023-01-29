В Конгрессе США предупредили о крахе статуса доллара из-за Украины Конгрессмен Грин: доллар может потерять статус мировой валюты из-за подхода США к Украине

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политика США в отношении ситуации вокруг Украины может привести к потере долларом статуса мировой валюты. Об этом написала в своем Twitter член палаты представителей Конгресса США, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Она также указала, что подобное положение вещей наиболее выгодно Китаю.

Два года назад <...> мы жили во времена мира во всем мире. Сегодня <...> мы на пороге мировой войны. <...> Опосредованная война США с РФ на Украине <...> больше всего выгодна Китаю. <...> Она истощает наши военные ресурсы, вызывает инфляцию, наносит вред мировой торговле. <...> Это также может привести к тому, что доллар перестанет быть мировой валютой, — заявила политик.

Она также отметила, что Россия, несмотря на санкции, «доказывает миру, что ей не нужен американский доллар и дружба с США». Кроме того, по мнению Грин, конфликт на Украине дал возможности для продвижения Китая, который в настоящее время имеет «самые быстрорастущие ВС в мировой истории», при том, что Штаты стоят «на пороге третьей мировой с Россией».

Законодатель призвала власти страны положить конец конфликту на Украине и выступила против выделения миллиардов долларов на помощь Киеву, подчеркнув, что в первую очередь руководство США должно выполнять обязательства перед своим собственным народом.

Ранее Роберт Фарли в материале для американского издания 19FortyFive заявил, что западные страны вступили с Россией в «титаническую битву» за будущее всей мировой финансовой системы. По словам Фарли, стороны задействуют все варианты — от введения санкций до отказа от долларов и поиска новых торговых партнеров.

В свою очередь специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль в статье для американского издания The Epoch Times сообщил, что инициированное странами G7 ограничение на российскую нефть сыграло на руку Китаю. При этом самой России, как утверждает специалист, ограничения также не вредят.