В Конгрессе США предупредили о крахе из-за Украины Сенатор Рэнд Пол: США придут к финансовому краху из-за неконтролируемой помощи Украине

Рэнд Пол / Фото Samuel Corum/CNP/Global Look Press

Сенатор Рэнд Пол, ранее заблокировавший голосование по выделению Киеву очередного пакета помощи, заявил, что оказание Украине поддержки без контроля может привести к финансовому краху США. «Бездумные траты» Белого дома угрожают сделать неподъёмным государственный долг, отметил он в колонке для Federalist.

На фоне государственного долга в 120% ВВП, безудержной и невиданной с 1980-х годов инфляции и значительных перебоев в цепочке поставок Соединённые Штаты должны сперва сделать так, чтобы собственная экономика стала надёжной, и лишь потом помогать другим государствам, — подчеркнул республиканец.

Он напомнил о росте цен в стране на бензин, продукты и энергоносители, а также сравнил траты на Украину и на исследования онкологических заболеваний. Оказалось, что помощь Киеву требует почти в десять раз больше средств.

Если ставить интересы других наций выше своих собственных, ничем хорошим это не кончится, — считает Пол.

Ранее стало известно, что американский конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц раскритиковал коллег в палате представителей, которые проголосовали за предоставление Украине гуманитарной и военной помощи на сумму $40 млрд. Он заявил, что эти средства будут разворованы коррумпированными украинскими чиновниками.