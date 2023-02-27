В Конгрессе США предостерегли от гражданской войны при «разводе штатов» Конгрессвумен Тейлор Грин: США важно избежать гражданской войны на пути к «разводу» штатов

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Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что США движутся к неизбежному «национальному разводу», при котором республиканские штаты будут отделены от демократических. При этой процедуре стране необходимо избежать начала новой гражданской войны, подчеркнула конгрессвумен. Свою позицию она изложила в личном аккаунте в Twitter.

Нравится это кому-то или нет — мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случится, — написала политик.

Она также добавила, что в настоящее время «Вашингтон и политический мир» страны оказались оторваны от «реальных американцев».

Ранее Тейлор Грин во всеуслышание призвала США разделиться на республиканские и демократические штаты и сократить федеральное правительство. По словам конгрессвумен, это необходимый для страны «национальный развод».

Тейлор Грин также предупредила, что политика США в отношении ситуации вокруг Украины может привести к потере долларом статуса мировой валюты. Кроме того, она считает, что РФ показывает, что не нуждается в американской нацвалюте и дружбе с Вашингтоном для торговли и процветания.

Кроме того, конгрессвумен заявила, что идея о вторжении Украины в Крым с помощью США является «полным безумием». Она добавила, что к этому призывают «поджигатели войны» в США. По ее словам, ситуация вышла из-под контроля.