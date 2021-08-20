В Конгрессе США предложили объявить три импичмента Байдену

Три импичмента президенту США Джо Байдену, в том числе за Афганистан, предложила объявить конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Об этом сообщает РИА Новости.

Представительница Республиканской партии внесла на рассмотрение конгресса проекты резолюций об отстранении Байдена от власти за то, что он якобы оставил под властью движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) в Афганистане 10 тысяч американцев.

Кроме того, по мнению конгрессвумен, глава государства нарушил иммиграционное законодательство и допустил кризис на южной границе США. Также он якобы присвоил себе законодательные полномочия вопреки позиции Верховного суда и продлил мораторий на выселение арендаторов жилья.

По мнению Марджори Тейлор Грин, за семь месяцев правления Байдена США утратили уважение всего мира.

Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент, — заявила конгрессвумен.

Инициатива Грин имеет мало шансов на успех, поскольку обе палаты конгресса контролируют представители Демократической партии, к которой принадлежит и Джо Байден.

Ранее сообщалось, что в США захотели объявить Байдену импичмент из-за «Северного потока — 2».