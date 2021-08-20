В Конгрессе США предложили объявить три импичмента Байдену

Три импичмента президенту США Джо Байдену, в том числе за Афганистан, предложила объявить конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Об этом сообщает РИА Новости.
Представительница Республиканской партии
Кроме того, по мнению конгрессвумен, глава государства нарушил иммиграционное законодательство и допустил кризис на южной границе США. Также он якобы присвоил себе законодательные полномочия вопреки позиции Верховного суда и продлил мораторий на выселение арендаторов жилья.
По мнению Марджори Тейлор Грин, за семь месяцев правления Байдена США утратили уважение всего мира.
Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент, — заявила конгрессвумен.
Инициатива Грин имеет мало шансов на успех, поскольку обе палаты конгресса контролируют представители Демократической партии, к которой принадлежит и Джо Байден.
Ранее сообщалось, что в США захотели объявить Байдену импичмент из-за «Северного потока — 2».