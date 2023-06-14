В Конгрессе США поставили вопрос об импичменте Байдену Член палаты представителей Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте Байдену

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт из штата Колорадо поставила вопрос об импичменте президенту Джо Байдену. О своем шаге политик рассказала подписчикам Twitter. Причиной этого она назвала неспособность главы государства выполнять должностные обязанности по охране границ страны.

Джо Байден полностью провалил свою конституционную обязанность по защите нашей южной границы. По этой причине я внесла в конгресс положения импичмента, чтобы отстранить его от должности, — написала она.

Также в интервью телеканалу Fox News Боберт призвала республиканцев использовать свое большинство в палате представителей, чтобы быстрее отправить Байдена в отставку. По ее словам, глава государства нарушил конституционную клятву «добросовестно исполнять обязанности президента» и потому лишение его должности является «долгом» членов конгресса.

В мае другая представительница Республиканской партии Марджори Тейлор Грин объявила о намерении внести в конгресс законопроект об объявлении импичмента президенту Байдену. Законодатель также обвинила хозяина Белого дома в неспособности защитить страну и нарушении конституционных обязанностей по охране границ. По ее словам, Байден является прямой угрозой национальной безопасности США.

При этом американист Юрий Рогулев высказал мнение, что у конгресса нет оснований для предъявления импичмента Байдену. По словам политолога, для запуска процесса президенту нужно вынести вотум недоверия, например, из-за неисполнения закона или же на основании вердикта комиссии о его недееспособности.