В Конгрессе США поддержали законопроект о возможном запрете TikTok

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Конгрессмены США высказались в поддержку законопроекта о возможном запрете в стране соцсети TikTok, трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN. Поддержку проекту выразили 352 члена палаты представителей.

При этом 65 конгрессменов выступили против законопроекта. Отмечается, что инициатива направлена на прекращение связей платформы с любой «контролируемой КНР структурой», в том числе компанией ByteDance, которая владеет TikTok. Законодатели предложили компании в течение шести месяцев продать соцсеть, иначе TikTok запретят в Штатах.

Ранее республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти разработали законопроект «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками». Документ наделит президента США полномочиями запрещать TikTok и другие приложения. Под понятие «иностранные злоумышленники» подпали Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Согласно китайским законам, национальные компании по запросу правительства обязаны передавать все данные о своих клиентах. В случае если властям КНР понадобятся данные об американских пользователях TikTok, руководители соцсети должны будут их предоставить. В связи с этим конгрессмены США не первый год заявляют о том, что видят в соцсети угрозу национальной безопасности.