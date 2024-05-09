В Конгрессе США не поддержали отстранение спикера Майка Джонсона Конгрессмены США абсолютным большинством голосов отвергли отставку Джонсона

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Майк Джонсон

В ходе голосования палаты представителей Конгресса США об отставке спикера-республиканца Майка Джонсона против его ухода высказались 359 конгрессменов. Поддержали инициативу 43 законодателя, следует из трансляции процесса на телеканале C-SPAN.

От фракции республиканцев за отставку спикера отдали свои голоса только 11 человек, остальные 196 не поддержали предложение, выдвинутое конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин и ее коллегой Томасом Мэсси.

И Джонсона, и Тейлор-Грин поддержал кандидат в президенты США Дональд Трамп. В своей соцсети Truth Social он назвал спикера «хорошим человеком, который очень старается».

До вступления в должность Майк Джонсон отличался отрицательным отношением к законопроекту о выделении нового пакета помощи Украине. Он требовал от президента США Джо Байдена обратить внимание не на проблемы Киева, а на ситуацию на границе с Мексикой и миграционный кризис. Однако 18 апреля Джонсон анонсировал выделение Украине $60,84 млрд. Это вызвало возмущение однопартийцев, которые инициировали процедуру его отставки.

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева, Джонсон, считавшийся сторонником кандидата в президенты Дональда Трампа, предал его и решил поддержать Киев.