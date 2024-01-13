В конгрессе США дали сыну Байдена второй шанс Республиканцы в конгрессе дали сыну Байдена еще один шанс дать показания

Фото: Saquan Stimpson - CNP for NY Pos/Consolidated News Photos/Global Look Press

Два ключевых комитета палаты представителей США готовы договориться с Хантером Байденом о новой дате для дачи свидетельств и могут отказаться от привлечения его к ответственности за то, что он проигнорировал предыдущую повестку, передает РИА Новости. В совместном заявлении республиканских лидеров комитетов по надзору и юридическим вопросам, Джеймса Комера и Джима Джордана соответственно, подчеркивается готовность провести закрытые слушания.

Палата представителей продолжит продвигать инициативу привлечения Хантера Байдена к ответу за неуважение конгресса, пока Хантер Байден не подтвердит дату явки для дачи показаний в частном режиме в соответствии со своей юридической обязанностью, — говорится в заявлении.

После того как Хантер Байден проигнорировал повестку, контролируемая республиканцами палата представителей начала процесс привлечения его к ответственности за неуважение к Конгрессу, с возможным уголовным преследованием. На следующей неделе планируется голосование по соответствующей резолюции.

В ответ на это адвокат Хантера Байдена, Эбб Лоуэлл, направил письмо в конгресс, где заявил о согласии своего клиента явиться в Капитолий, если повестка будет повторно выдана. Ожидается, что Хантер Байден предоставит свидетельства в рамках расследования, связанного с его участием в бизнес-операциях родственников, предположительно торгующих от имени президента США по всему миру.

Ранее Хантеру Байдену предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. Сыну американского лидера может грозить до 17 лет лишения свободы. Обвинительное заключение 7 декабря поступило в базу окружного суда Центрального округа штата Калифорния. Как говорится в документе, Хантер Байден причастен к четырехлетней схеме по неуплате налогов на сумму не менее $1,4 млн, которые он должен был выплатить государству с 2016 по 2019 год.