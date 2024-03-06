В Конгрессе рассказали, кто на самом деле руководит США вместо Байдена Конгрессмен Биггс: Байден не руководит США

Американский президент Джо Байден не руководит Соединенными Штатами, вместо него это делает администрация, заявил член палаты представителей конгресса США республиканец Энди Биггс в эфире телеканала Fox Business. По словам конгрессмена, «все видят когнитивные нарушения», с которыми столкнулся политик.

Все мы видим его умственные способности, когнитивные нарушения. Все мы ощущаем, что в действительности не Байден стоит во главе государства. Не могу сказать, сколько именно человек ко мне подходят и спрашивают: кто в действительности управляет страной. Это его кабинет. Каждый из них правит в своей вотчине, — отметил Биггс.

Так законодатель объяснил неудавшуюся попытку Байдена прочитать субтитры на телесуфлере. Биггс также высказался о результатах опроса Associated Press, согласно которым, 63% граждан США сомневаются в способности действующего президента исполнять свои обязанности.

Конгресс предположил, что предстоящее выступление Байдена с ежегодным посланием «О положении страны», которое намечено на 7 марта, продлится не более часа из-за состояния здоровья главы государства.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение посетить выступление Байдена в конгрессе, сообщила газета The Washington Post. По ее информации, причиной стало потенциальное присутствие на мероприятии вдовы российского оппозиционера Алексея Навального Юлии.