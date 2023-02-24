В конгрессе рассказали, из-за кого США вступят в мировую войну Конгрессмен Госар: ненависть Блинкена к России способна втянуть США в мировую войну

Фото: Danita Delimont/Global Look Press

США могут оказаться втянутыми в мировую войну из-за иррациональной ненависти к России американского госсекретаря Энтони Блинкена, заявил конгрессмен-республиканец Пол Госар. Подобна ему и его заместитель Виктория Нуланд, отметил он в Twitter.

У обоих: и у [заместителя госсекретаря Виктории] Нуланд, и у Блинкена — глубоко укоренилась иррациональная ненависть к России, и они стремятся втянуть США в новую мировую войну, — подчеркнул конгрессмен.

Госар указал на согласие с мнением миллиардера Илона Маска, ранее возложившего на Нуланд ответственность за эскалацию конфликта на Украине.

Это опасные дураки, которые добьются нашей гибели, — считает республиканец.

Ранее Виктория Нуланд заявила, что США готовы приступить к переговорам в Россией по вопросам Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в самое ближайшее время, если к этому готова Москва. По ее словам, Вашингтон может сесть за стол переговоров буквально завтра.