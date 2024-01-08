В конгрессе призвали Остина объясниться из-за тайны госпитализации Конгресс: шеф Пентагона должен объяснить задержку с оповещением о госпитализации

Фото: Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press

Члены комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США призвали министра обороны страны Ллойда Остина пояснить, почему Пентагон своевременно не сообщил о его госпитализации. В своем письменном заявлении, которое приводит ТАСС, председатель комитета Майк Роджерс (республиканец от штата Алабама) и глава демократического меньшинства в комитете Адам Смит (от штата Вашингтон) указали, в частности, что ряд вопросов продолжают оставаться открытыми.

Мы желаем министру Остину скорейшего выздоровления, но выражаем обеспокоенность тем, каким образом стало известно о состоянии его здоровья. <...> Остаются открытыми несколько вопросов: какую медицинскую процедуру он проходил и какие возникли осложнения, как оценивается его состояние сейчас, как и когда прошла передача полномочий министра, в чем причина задержки с информированием президента и конгресса, — отметили законодатели.

Они подчеркнули, что «прозрачность имеет ключевое значение». По их словам, Остин должен «как можно скорее» предоставить указанные дополнительные детали относительно своего здоровья и «процесса принятия решений на минувшей неделе».

Ллойд Остин был госпитализирован в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Пресс-служба ведомства сообщила об этом 5 января и отметила, что министр идет на поправку и рассчитывает вернуться к работе на следующий день. При этом издание Politico написало, что Пентагон три дня не сообщал администрации Белого дома о госпитализации министра обороны. По словам источников издания, новость о госпитализации Остина «стала шоком» для высших должностных лиц, в том числе для советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

В связи с произошедшим бывший вице-президент США Майк Пенс высказал мнение, что сокрытие от президента США информации о состоянии главы Пентагона абсолютно неприемлемо. Политик допустил, что это нарушение обязательств.