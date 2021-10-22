В конгрессе призвали объявить импичмент Байдену

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии предложила объявить импичмент президенту США Джо Байдену. По мнению политика, являющегося сторонницей теорий заговора, есть минимум две причины для лишения Байдена должности, сообщает РИА Новости.

Я представила палате представителей резолюцию 57 об импичменте президенту Джо Байдену за злоупотребления властью и готовность использовать властные полномочия для помощи своему сыну Хантеру Байдену, — подчеркнула Грин.

Она пояснила, что сын хозяина Белого дома влиял на политику иностранного государства и принимал подарки от граждан других стран в обмен на оказание услуг.

По мнению Грин, также Байден попустительствует взяточничеству и другим тяжким преступлениям. Она требует, чтобы Байдена немедленно отстранили от должности и провели судебное разбирательство.

В августе конгрессвумен уже пыталась добиться импичмента президента. Тогда она называла три причины, но её инициатива не получила развития.

Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация президента США Джо Байдена сможет спасти страну от нападения врагов только в случае реализации шести пунктов по усилению национальной обороны страны. Об этом сообщил бывший боевой и штабной офицер армии США Дэвин Пайн. Он считает, что американского арсенала не хватит для сдерживания Китая и России.