В конгрессе призвали Байдена добиться исключения России из Совбеза ООН Конгрессмены внесли резолюцию с призывом к Байдену добиться исключения России из СБ ООН

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Джо Байден

Конгрессмены США Стив Коэн и Джон Уилсон внесли на рассмотрение резолюцию, в которой содержится призыв к президенту Джо Байдену добиться исключения России из Совбеза ООН из-за событий на Украине. По мнению авторов документа, российская спецоперация «нарушила цели и принципы ООН», сообщает Foreign Policy.

Конгрессмены из комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе считают, что Белый дом должен предпринять шаги, которые нацелены «на ограничение привилегий РФ в ООН». В резолюции утверждается, что якобы нарушения Москвы «ставят под сомнение ее право занимать место в Совбезе».

В издании подчеркнули, что подобного рода резолюции носят скорее символический характер. Они лишь говорят о настроениях в Конгрессе США и не являются для Белого дома обязательными к исполнению.

Ранее председатель комиссии по международному праву Российской ассоциации содействия ООН Аслан Абашидзе, комментируя возможность исключения России из Совбеза ООН, заявил, что механизм организации не позволит это осуществить. Заслуженный юрист России в разговоре с NEWS.ru объяснил почему.