В конгрессе предложили запретить финансировать Киев до конца конфликта Конгрессвумен Грин предложила остановить финансирование Украины до завершения конфликта

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Марджори Тейлор Грин

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин внесла поправку о запрете на любое финансирование Украины до завершения текущего конфликта. Конгрессвумен также сообщила в Twitter, что добивается запрета на поставки Украине вооружений.

Ради достижения мира я также внесла поправку о запрете любого и всего финансирования Украины до тех пор, пока дипломатическое решение не будет достигнуто, — подчеркивается в ее сообщении.

Грин рассказала, что также внесла поправки к закону США о финансировании национальной обороны. Ее идея заключается в запрете поставок Украине истребителей F-16 и ракет дальнего радиуса действия. По мнению конгрессвумен, в настоящее время надо продвигать мир, а не финансировать войну.

Ранее сообщалось, что Марджори Тейлор Грин упрекнула президента Украины Владимира Зеленского в отмене выборов в стране. Кроме того, ультраправый политик-республиканец назвала Вооруженные силы Украины нацистской армией. Так Грин отреагировала на встречу Зеленского с членами международной рабочей группы по обсуждению экологических последствий украинского конфликта. В Москве прежде утверждали, США и НАТО напрямую участвуют в украинском противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.