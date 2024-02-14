В конгрессе потребовали обнародовать данные об «угрозе нацбезопасности» США Конгрессмен Тернер призвал Байдена обнародовать данные об угрозе нацбезопасности

Фото: Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в социальной сети Twitter (Х) призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об «угрозе нацбезопасности». По его словам, это необходимо сделать для того, чтобы руководство страны и союзники смогли разработать план действий.

Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы, чтобы конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсуждать необходимые меры реагирования, — написал конгрессмен.

Тернер подчеркнул, что оповестил об «угрозе национальной безопасности» других законодателей. При этом советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал лично провести брифинг для лидеров конгресса на эту тему. Однако он отказался приводить подробности.

Ранее авторы Politico сообщили, что Европа больше не может рассчитывать на США или НАТО в обеспечении свой безопасности. В частности, после заявлений бывшего президента США Дональда Трампа об отказе защищать союзников по Альянсу. По данным издания, ЕС потребуются десятилетия и миллиарды евро на создание собственного оборонного потенциала, однако пока что европейские лидеры находятся на стадии «гнева и отрицания».