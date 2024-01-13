В конгрессе напомнили Байдену его упрек Трампу Конгрессвумен Грин напомнила Байдену, как он упрекал Трампа за операцию в Ираке

Фото: Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тейлор Грин

Решив провести авиаудары по Йемену, президент США Джо Байден, вероятно, забыл о своей прежней критике в адрес Дональда Трампа, написала в Twitter (X) член палаты представителей США, республиканка Марджори Тейлор Грин. Она опубликовала скриншот поста Байдена от 6 января 2020 года, в котором он упрекал Трампа за возможное втягивание США в конфликт с Ираном после гибели генерала Касема Сулеймани.

В ночь на 3 января 2020 года США осуществили операцию в Багдаде, направленную на ликвидацию командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В ответ на это Иран провел удары по американским военным базам в Ираке, включая базу Айн-аль-Асад.

Президент никогда не должен втягивать эту страну в войну без осознанного согласия американского народа, — написал после этого Джо Байден.

Опубликовав скриншот с этим заявление Байдена, конгрессвумен Грин добавила: «Джо, вероятно, забыл...».

Ранее член палаты представителей, демократ Ро Кханна заявил, что Байдену следовало согласовать с конгрессом нанесение ударов по Йемену. Как утверждает конгрессмен, атака на хуситов втягивает американцев в новый конфликт на Ближнем Востоке. Со своей стороны конгрессвумен Вэл Хойл поддержала коллегу. Она отметила, что у законодателей есть исключительное право на согласование подобных военных актов за рубежом.