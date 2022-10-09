В Конгресс США внесли законопроекты о признании РФ спонсором терроризма

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Конгресс США

В Конгресс США были внесены законопроекты о признании России государством, спонсирующим терроризм, заявил советник правкомиссии Соединенных Штатов по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаров. Политик в своем Twitter-аккаунте выложил пост, в котором написал, что конгрессмен Стив Коэн наряду со своими коллегами Линдси Грэм и Тедом Лью признали бы действия РФ на Украине «геноцидом».

Конгресс США: Стив Коэн признал бы действия России на Украине геноцидом. Линдси Грэм и Тед Лью объявят Россию террористической державой, — написал Массаров.

По состоянию на 2021 год в американский список стран — спонсоров терроризма входят Куба, Иран, Северная Корея и Сирия. Ранее в списке были Ирак, Ливия, Южный Йемен и Судан.

Ранее глава американского Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что добавление России в список стран — спонсоров терроризма может привести к нежелательным и «вредным» последствиям. По его словам, США не хотят этого допустить. Он отметил, что Вашингтон продолжит оказывать необходимое давление на РФ посредством санкций и ограничений, которые будут становиться сильнее.