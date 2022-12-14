В Конгресс США внесли законопроект о запрете TikTok Конгрессмены США хотят запретить TikTok из-за «угрозы» со стороны Китая

Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские законодатели внесли в обе палаты Конгресса законопроект о запрете социальной сети TikTok. Также предлагается предусмотреть возможности введения санкций в отношении медиакомпаний, подконтрольных России, Китаю, Ирану, Венесуэле и других стран, сообщается на сайте сенатора — республиканца Марко Рубио.

Конгрессмены настаивают на том, что TikTok в своих интересах якобы может использовать Компартия Китая. По мнению Марко Рубио, с помощью указанной соцсети «ежедневно собираются данные о десятках миллионов американцев — детей и взрослых». Предлагаемый законопроект о запрете социальной сети имеет целью «защитить американцев от угрозы» со стороны ряда «враждебных государств».

Авторы инициативы полагают, что при помощи соцсетей другие страны могут пытаться не только «вести наблюдения» за американцами, но и «контролировать» их, а также «собирать важные сведения, осуществлять кампании по оказанию влияния, распространять пропаганду, вводить цензуру».

Запрет предлагается ввести и в отношении принадлежащей TikTok компании ByteDance. Названия каких-либо других организаций, кроме вышеуказанных, в документе не приводятся.

Ранее сообщалось, что американский Конгресс собирается потратить $6 млрд на инициативу по «сдерживанию» России. Соответствующий документ был согласован комитетами обеих палат Конгресса США. В тексте пояснительных материалов сказано, что международный порядок сталкивается с вызовами со стороны России.