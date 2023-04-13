Вскрывшиеся данные из слитых документов Пентагона взбесили Киев Politico: позиция Вашингтона относительно контрнаступления ВСУ возмутила Киев

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Украинские власти возмущены оценками США касательно способностей Киева успешно провести планируемое контрнаступление, пишет Politico. Источники издания в Минобороны Украины утверждают, что слитые секретные данные Пентагона дают основания для подозрений в том, насколько серьезно США поддерживают цели Киева.

Высокопоставленные украинские чиновники особенно возмущены «совершенно секретной» оценкой от февраля, согласно которой Украина получит лишь «скромные территориальные выгоды» от запланированной операции, — говорится в сообщении.

В Киеве считают, что просочившиеся в Сеть секретные документы свидетельствуют о том, что США в очередной раз недооценивают военные возможности Украины, указывает издание.

Ранее стало известно, что в попавших в Сеть материалах Пентагона описывается состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Информацию о присутствии личного состава Альянса на территории Украины прокомментировал глава Минобороны страны Алексей Резников. Он назвал эти сведения неправдой. При этом Резников подчеркнул, что в посольстве каждого государства работает представитель вооруженных сил.