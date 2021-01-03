В калифорнийских моргах не осталось мест на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/495d33da-4dcf-11eb-bbf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

Места во всех моргах Калифорнии закончились на фоне вспышки коронавируса. В штате замедлился процесс захоронения и кремации тел.

Я работаю в похоронной индустрии 40 лет и никогда в жизни не думала, что однажды мне придётся говорить семьям, что для их умерших родственников нет места, — поделилась владелец похоронного бюро в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо.

По её словам, в настоящее время сотрудники вынуждены вывозить тела как минимум 30 раз в день, что в шесть раз больше, чем в обычной ситуации.

Как отметил исполнительный директор Калифорнийской ассоциации похоронных бюро, весь процесс захоронения и кремации тел в штате замедлился, в том числе бальзамирование и выдача свидетельств о смерти. Если раньше на кремацию уходило от одного до двух дней, то сейчас процедура может занять больше чем неделю, передаёт CTV News.

Как писал NEWS.ru, ранее специалисты Университета Джонса Хопкинса сообщили, что число жертв коронавируса в США перевалило за отметку в 350 тысяч. Всего за время пандемии в США скончались 350 186 человек. В первую тройку по уровню смертности входят штаты Нью-Йорк, Техас и Калифорния. В сумме на их долю приходится более 93 тысяч летальных исходов.